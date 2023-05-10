Почему клубы УПЛ "кладут" на своих фанов? Европейский футбол VS Украина. ВИДЕО
Фолстен пытался разобраться, что не так в работе клубов УПЛ с болельщиками
Что важнее – деньги или идеи?
Почему отношение
Можно ли делать качественный пиар без больших бюджетов и с кого брать пример?
Разберемся, как ФК из разных уголков мира отвечают на вопрос "Почему я должен болеть за вашу команду?", как вдохновляют футбольное сообщество, и что не так с пиар-активностью Украинской Премьер-лиги.
ТАЙМКОДЫ
00:00:01 Почему я должен болеть за вашу команду? Кейс Эвертона
00:01:51 Как работает с фанами Манчестер Юнайтед
00:02:44 Как работает с фанами Боруссия Дортмунд
00:03:44 Как работает с фанами Украинская ассоциация футбола - скандал с Joma
00:04:25 Как работает с фанами Шахтер
00:05:38 Как работает с фанами Динамо Киев
00:07:17 Как работает с фанами Заря
00:08:02 Как работает с фанами Минай
00:08:50 Барселона и искусство в соцсетях
00:10:05 Почему между Европой и УПЛ такая пропасть?
00:10:38 Кейс Хобро: цена вопроса — 1300$
00:11:18 Веганский пиар Форест Грин Роверс
00:12:48 Как киевское Динамо испортило хорошую идею
00:13:32 Почему клубы УПЛ не работают с болельщиками? Причина 1
00:13:56 Причина 2
00:15:00 Причина 3
00:15:56 Причина 4
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