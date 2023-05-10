Почему клубы УПЛ "кладут" на своих фанов? Европейский футбол VS Украина. ВИДЕО

Что важнее – деньги или идеи?

Почему отношение УПЛ к своим фанатам — это небо и земля по сравнению с тем, как европейские клубы работают с болельщиками?

Можно ли делать качественный пиар без больших бюджетов и с кого брать пример?

Разберемся, как ФК из разных уголков мира отвечают на вопрос "Почему я должен болеть за вашу команду?", как вдохновляют футбольное сообщество, и что не так с пиар-активностью Украинской Премьер-лиги.

ТАЙМКОДЫ

00:00:01 Почему я должен болеть за вашу команду? Кейс Эвертона

00:01:51 Как работает с фанами Манчестер Юнайтед

00:02:44 Как работает с фанами Боруссия Дортмунд

00:03:44 Как работает с фанами Украинская ассоциация футбола - скандал с Joma

00:04:25 Как работает с фанами Шахтер

00:05:38 Как работает с фанами Динамо Киев

00:07:17 Как работает с фанами Заря

00:08:02 Как работает с фанами Минай

00:08:50 Барселона и искусство в соцсетях

00:10:05 Почему между Европой и УПЛ такая пропасть?

00:10:38 Кейс Хобро: цена вопроса — 1300$

00:11:18 Веганский пиар Форест Грин Роверс

00:12:48 Как киевское Динамо испортило хорошую идею

00:13:32 Почему клубы УПЛ не работают с болельщиками? Причина 1

00:13:56 Причина 2

00:15:00 Причина 3

00:15:56 Причина 4