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Почему клубы УПЛ "кладут" на своих фанов? Европейский футбол VS Украина. ВИДЕО

Видео
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Фолстен пытался разобраться, что не так в работе клубов УПЛ с болельщиками

Почему клубы УПЛ "кладут" на своих фанов? Европейский футбол VS Украина. ВИДЕО

Новина українською

Что важнее – деньги или идеи?

Почему отношение УПЛ к своим фанатам — это небо и земля по сравнению с тем, как европейские клубы работают с болельщиками?

Можно ли делать качественный пиар без больших бюджетов и с кого брать пример?

Разберемся, как ФК из разных уголков мира отвечают на вопрос "Почему я должен болеть за вашу команду?", как вдохновляют футбольное сообщество, и что не так с пиар-активностью Украинской Премьер-лиги.

ТАЙМКОДЫ

00:00:01 Почему я должен болеть за вашу команду? Кейс Эвертона
00:01:51 Как работает с фанами Манчестер Юнайтед
00:02:44 Как работает с фанами Боруссия Дортмунд
00:03:44 Как работает с фанами Украинская ассоциация футбола - скандал с Joma
00:04:25 Как работает с фанами Шахтер
00:05:38 Как работает с фанами Динамо Киев
00:07:17 Как работает с фанами Заря
00:08:02 Как работает с фанами Минай
00:08:50 Барселона и искусство в соцсетях
00:10:05 Почему между Европой и УПЛ такая пропасть?
00:10:38 Кейс Хобро: цена вопроса — 1300$
00:11:18 Веганский пиар Форест Грин Роверс
00:12:48 Как киевское Динамо испортило хорошую идею
00:13:32 Почему клубы УПЛ не работают с болельщиками? Причина 1
00:13:56 Причина 2
00:15:00 Причина 3
00:15:56 Причина 4

Почему клубы УПЛ "кладут" на своих фанов? Европейский футбол VS Украина. ВИДЕО - изображение 1
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В статье: Украинская Премьер-лига Фолстен
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