Наш девиз - ни матча без судейского скандала. Днепр-1 - Александрия 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Перенесенный матч 1-го тура УПЛ, в котором Днепр-1 принимал Александрию.
Матч начался с 10-й минуты и практически сразу же стал скандальным.
На 20-й минуте судья дал очень сомнительный пенальти в ворота Александрии, что привело к перепалке на скамейке запасных и удалению Ротаня.
Довбик пенальти забив, но Ковалец быстро сравнял счет.
В общем, было весело, а чтои как именно – смотрите в данном видеообзоре.
Голы: Артем Довбик 22 (пен.) - Кирилл Ковалец 26
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