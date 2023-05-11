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Наш девиз - ни матча без судейского скандала. Днепр-1 - Александрия 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Наш девиз - ни матча без судейского скандала. Днепр-1 - Александрия 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Перенесенный матч 1-го тура УПЛ, в котором Днепр-1 принимал Александрию.

Матч начался с 10-й минуты и практически сразу же стал скандальным.

На 20-й минуте судья дал очень сомнительный пенальти в ворота Александрии, что привело к перепалке на скамейке запасных и удалению Ротаня.

Довбик пенальти забив, но Ковалец быстро сравнял счет.

В общем, было весело, а чтои как именно – смотрите в данном видеообзоре.

СК Днепр-1 - ФК Александрия 1:1

Голы: Артем Довбик 22 (пен.) - Кирилл Ковалец 26

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В статье: ФК Александрия СК Днепр-1
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