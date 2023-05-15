С большим трудом. Минай - Днепр-1 0:1. Видео гола и обзор матча

В 26-м туре УПЛ Минай принимал Днепр-1 и дал бой фавориту.

Игра была для гостей очень непростой, и лишь в концовке Довбик смог вырвать победу.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

ФК Минай - СК Днепр-1 0:1

Гол: Артем Довбик 79