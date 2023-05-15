С большим трудом. Минай - Днепр-1 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединк
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В 26-м туре УПЛ Минай принимал Днепр-1 и дал бой фавориту.
Игра была для гостей очень непростой, и лишь в концовке Довбик смог вырвать победу.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Артем Довбик 79
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