Скорострелы Ротаня. Колос - Александрия 0:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fco.com.ua
Календарь 26-го тура УПЛ закрывал поединок, в котором Колос принимал Александрию.
Старт поединка получился очень резвым для гостей – уже к 11-й минуте гости вели со счетом 2:0.
В итоге, все так и завершилось. А что и как развивалось в поединке, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Кирилл Ковалец 4, Сергей Логинов 11
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