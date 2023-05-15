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Скорострелы Ротаня. Колос - Александрия 0:2. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Скорострелы Ротаня. Колос - Александрия 0:2. Видео голов и обзор матча

fco.com.ua

Новина українською

Календарь 26-го тура УПЛ закрывал поединок, в котором Колос принимал Александрию.

Старт поединка получился очень резвым для гостей – уже к 11-й минуте гости вели со счетом 2:0.

В итоге, все так и завершилось. А что и как развивалось в поединке, смотрите в нашем видеообзоре.

Колос - Александрия 0:2

Голы: Кирилл Ковалец 4, Сергей Логинов 11

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В статье: ФК Александрия Колос (Ковалевка)
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