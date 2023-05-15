Беззубые львы. Львов – Ворскла 0:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Инстаграм Львова
"Ворскла" в воскресенье, 14 мая, в 26-м туре УПЛ на выезде прибила "Львов" 2:0.
При этом, прибила не только в отдельном матче, но и прибила последнее надежды львовян хоть как-то зацепиться за УПЛ.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Сефери (57, пен.), Скляр (90+2)
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