Беззубые львы. Львов – Ворскла 0:2. Видео голов и обзор матча

"Ворскла" в воскресенье, 14 мая, в 26-м туре УПЛ на выезде прибила "Львов" 2:0.

При этом, прибила не только в отдельном матче, но и прибила последнее надежды львовян хоть как-то зацепиться за УПЛ.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

ФК "Львов" – "Ворскла" (Полтава) 0:2

Голы: Сефери (57, пен.), Скляр (90+2)