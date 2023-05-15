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Беззубые львы. Львов – Ворскла 0:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Беззубые львы. Львов – Ворскла 0:2. Видео голов и обзор матча

Инстаграм Львова

Новина українською

"Ворскла" в воскресенье, 14 мая, в 26-м туре УПЛ на выезде прибила "Львов" 2:0.

При этом, прибила не только в отдельном матче, но и прибила последнее надежды львовян хоть как-то зацепиться за УПЛ.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

ФК "Львов" – "Ворскла" (Полтава) 0:2

Голы: Сефери (57, пен.), Скляр (90+2)

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Львов
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