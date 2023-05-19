Со скрипом, но дожали. Днепр-1 - Колос 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Календарь 27-го тура УПЛ открывался матчем, в котором "Днепр-1" принимал "Колос".
Матч для днепрян развивался очень непросто – в первом тайме "Колос" даже местами был получше и открыл счет.
Во втором тайме уже "Днепр-1" завелся, сравнял счет (Довбик продолжает идти на рекорд) и вырвал победу уже в компенсированное время.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Артем Довбик 58, Эдуард Сарапий 90+4 - Сергей Мякушко 45+1
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