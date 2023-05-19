Со скрипом, но дожали. Днепр-1 - Колос 2:1. Видео голов и обзор матча

Календарь 27-го тура УПЛ открывался матчем, в котором "Днепр-1" принимал "Колос".

Матч для днепрян развивался очень непросто – в первом тайме "Колос" даже местами был получше и открыл счет.

Во втором тайме уже "Днепр-1" завелся, сравнял счет (Довбик продолжает идти на рекорд) и вырвал победу уже в компенсированное время.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

СК "Днепр-1" - "Колос" 2:1

Голы: Артем Довбик 58, Эдуард Сарапий 90+4 - Сергей Мякушко 45+1