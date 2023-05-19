Отомстили за поражение в первом туре. Ворскла - Кривбасс 1:0. Видео гола и обзор матча

В 27-м туре УПЛ Ворскла принимала Кривбасс.

Несмотря на один забитый гол, матч получился довольно живым. Команды пытались показать что умеют, пусть даже у них не всегда все задуманное получалось.

1:0, минимальная победа Ворсклы, и как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Ворскла - Кривбасс 1:0

Гол: Руслан Степанюк 62