Отомстили за поражение в первом туре. Ворскла - Кривбасс 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
vorskla.com.ua
В 27-м туре УПЛ Ворскла принимала Кривбасс.
Несмотря на один забитый гол, матч получился довольно живым. Команды пытались показать что умеют, пусть даже у них не всегда все задуманное получалось.
1:0, минимальная победа Ворсклы, и как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Руслан Степанюк 62
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