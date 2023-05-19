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Отомстили за поражение в первом туре. Ворскла - Кривбасс 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Отомстили за поражение в первом туре. Ворскла - Кривбасс 1:0. Видео гола и обзор матча

vorskla.com.ua

Новина українською

В 27-м туре УПЛ Ворскла принимала Кривбасс.

Несмотря на один забитый гол, матч получился довольно живым. Команды пытались показать что умеют, пусть даже у них не всегда все задуманное получалось.

1:0, минимальная победа Ворсклы, и как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Ворскла - Кривбасс 1:0

Гол: Руслан Степанюк 62

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В статье: Ворскла (Полтава) Кривбасс (Кривой Рог)
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