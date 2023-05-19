Без нервов не обошлось. Шахтер - Верес 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
shakhtar.com
В рамках 27-го тура УПЛ Шахтер на выезде играл с Вересом.
Горняки были лучше, но без нервов не обошлось. Шарай сравнял счет за 15 минут до конца матча и горнякам пришлось в экстренном порядке форсировать ситуацию. Хорошо, что у донеччан забивать могут не только форварды, но и защитники, которые организовали победный гол.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Александр Зубков 35, Николай Матвиенко 83 - Владислав Шарай 74
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