А так все хорошо начиналось. Днепр-1 - Ворскла 1:2. Видео голов и обзор матча

28-й тур УПЛ открылся поединком, в котором "Днепр-1" принимал "Ворсклу."

И днепряне потерпели неожиданное поражение, поставив под большой вопрос свою борьбу за чемпионство. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Днепр-1" - "Ворскла" 1:2

Голы: Доминго Бланко 4 - Александр Скляр 11 (пен.), Ибрахим Кане 45+4