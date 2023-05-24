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А так все хорошо начиналось. Днепр-1 - Ворскла 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

А так все хорошо начиналось. Днепр-1 - Ворскла 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

28-й тур УПЛ открылся поединком, в котором "Днепр-1" принимал "Ворсклу."

И днепряне потерпели неожиданное поражение, поставив под большой вопрос свою борьбу за чемпионство. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Днепр-1" - "Ворскла" 1:2

Голы: Доминго Бланко 4 - Александр Скляр 11 (пен.), Ибрахим Кане 45+4

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В статье: Ворскла (Полтава) СК Днепр-1
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