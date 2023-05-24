А так все хорошо начиналось. Днепр-1 - Ворскла 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
28-й тур УПЛ открылся поединком, в котором "Днепр-1" принимал "Ворсклу."
И днепряне потерпели неожиданное поражение, поставив под большой вопрос свою борьбу за чемпионство. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Доминго Бланко 4 - Александр Скляр 11 (пен.), Ибрахим Кане 45+4
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Скучать не будем. Исчезновение ФК Львов – лучшая новость этого сезона
- Днепр-1 - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Очередной Ка-52, стоимостью в $16 млн, стал металлоломом. Генштаб – о потерях россиян за 23 мая
- Малиновский отметился дебютным ассистом в футболке Марселя. ВИДЕО
- Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн