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Наконец-то на легкой ноге. Колос - Динамо 0:3. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено
(1 голосов)

Видео голов и обзор матча

Наконец-то на легкой ноге. Колос - Динамо 0:3. Видео голов и обзор матча

fcdynamo.com

Новина українською

В 28-м туре УПЛ Колос принимал Динамо и ничего не смог противопоставить киевлянам.

Динамо довольно легко разобрало соперника, забив быстрый гол, и в итоге доведя дело до разгрома.

Вторая подряд крупная победа Шовковского. И о том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Колос - Динамо 0:3

Голы: Евгений Волынец 9 (авт.), Александр Андриевский 68, Назар Волошин 90+3

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (1)
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Консул (Звягель )
24.05.2023 в 17:49
Сидор щей те гальмо.
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