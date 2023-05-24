Наконец-то на легкой ноге. Колос - Динамо 0:3. Видео голов и обзор матча

В 28-м туре УПЛ Колос принимал Динамо и ничего не смог противопоставить киевлянам.

Динамо довольно легко разобрало соперника, забив быстрый гол, и в итоге доведя дело до разгрома.

Вторая подряд крупная победа Шовковского. И о том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Колос - Динамо 0:3

Голы: Евгений Волынец 9 (авт.), Александр Андриевский 68, Назар Волошин 90+3