Наконец-то на легкой ноге. Колос - Динамо 0:3. Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча
fcdynamo.com
В 28-м туре УПЛ Колос принимал Динамо и ничего не смог противопоставить киевлянам.
Динамо довольно легко разобрало соперника, забив быстрый гол, и в итоге доведя дело до разгрома.
Вторая подряд крупная победа Шовковского. И о том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Евгений Волынец 9 (авт.), Александр Андриевский 68, Назар Волошин 90+3
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Комментарии (1)
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Консул (Звягель )
24.05.2023 в 17:49
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