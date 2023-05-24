Ничейные традиции Ротаня. Верес - Александрия 2:2. Видео голов и обзор матча

В матче 28-го утра УПЛ "Верес" принимал "Александрию". Гости начали с места в карьер и уже к 17-й минуте вели в счете 2:0, однако упустили победу.

"Верес" смог отыграться, и как это было – смотрите в нашем видеообзоре.

"Верес" - "Александрия" 2:2

Голы: Клец 26, Вовченко 55 – Ковалец 10, Михайленко 17