Петровцы снова без голов. Ингулец – Металлист 1925 0:0. Видеообзор матча
Видеообзор поединка
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
Матч 28-го тура УПЛ, в котором "Ингулец" принимал "Металлист 1925", хоть и закончился нулевой ничьей, но свою интригу тоже имел.
Хозяева почти весь второй тайм играли в большинстве, наседали, но так и не забили.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Удаление: Жичиков (57, вторая желтая)
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