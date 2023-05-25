  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Петровцы снова без голов. Ингулец – Металлист 1925 0:0. Видеообзор матча
В тренде

Петровцы снова без голов. Ингулец – Металлист 1925 0:0. Видеообзор матча

Видео
Обновлено
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Петровцы снова без голов. Ингулец – Металлист 1925 0:0. Видеообзор матча

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

Новина українською

Матч 28-го тура УПЛ, в котором "Ингулец" принимал "Металлист 1925", хоть и закончился нулевой ничьей, но свою интригу тоже имел.

Хозяева почти весь второй тайм играли в большинстве, наседали, но так и не забили.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Ингулец" – "Металлист 1925" 0:0

Удаление: Жичиков (57, вторая желтая)

По теме
yellow-arrow
Надежный результат без переплат. ФК Львов - Черноморец 0:1. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Минай – Рух 0:0. Видеообзор матча
yellow-arrow
Львов - Черноморец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ингулец (Петрово) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде