Петровцы снова без голов. Ингулец – Металлист 1925 0:0. Видеообзор матча

Матч 28-го тура УПЛ, в котором "Ингулец" принимал "Металлист 1925", хоть и закончился нулевой ничьей, но свою интригу тоже имел.

Хозяева почти весь второй тайм играли в большинстве, наседали, но так и не забили.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Ингулец" – "Металлист 1925" 0:0

Удаление: Жичиков (57, вторая желтая)