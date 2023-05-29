Прощальная гастроль. Металлист - Минай 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Металлист" в 29-м туре УПЛ играл против "Миная".
Харьковчане начали за здравие – забили первыми, но после перерыва пропустили дважды.
1:2, и харьковский клуб официально покидает УПЛ.
Голы: Егор Демченко 36 - Олег Вишневский 61, Руслан Паламар 75 (пен.)
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