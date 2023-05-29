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В Одессе уже лето. Черноморец - Рух 1:3. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Видеообзор матча

В Одессе уже лето. Черноморец - Рух 1:3. Видео голов и обзор матча

fcrukh.com

Новина українською

"Черноморец" в 29-м туре УПЛ принимал "Рух" и откровенно провалил первый тайм.

Львовяне смогли этим воспользоваться, добыли важную победу и смогли улучшить свое турнирное положение.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Черноморец - Рух 1:3

Голы: Панькив 45+3 (авт.) - Соломон-Отабор 17, Климчук 30, 64

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В статье: Черноморец (Одесса) Рух (Львов)
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