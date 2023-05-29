В Одессе уже лето. Черноморец - Рух 1:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
fcrukh.com
"Черноморец" в 29-м туре УПЛ принимал "Рух" и откровенно провалил первый тайм.
Львовяне смогли этим воспользоваться, добыли важную победу и смогли улучшить свое турнирное положение.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Панькив 45+3 (авт.) - Соломон-Отабор 17, Климчук 30, 64
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