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Когда все хотят обойти Ротаня. Металлист 1925 - Кривбасс 0:2. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Когда все хотят обойти Ротаня. Металлист 1925 - Кривбасс 0:2. Видео голов и обзор матча

fckryvbas.com

Новина українською

В 29-м туре УПЛ "Кривбассу", для того, чтобы сохранить шансы на возможные еврокубки, нужно было обязательно обыгрывать "Металлист 1925".

И криворожцы добились своего, хоть для этого и пришлось попотеть.

О том, как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.

"Металлист 1925" - "Кривбасс" 0:2

Голы: Задерака 46, Кораблин 90+4

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
29.05.2023 в 20:00
Ротань что тренер --чистый Физрук сколько он уже навредил нашему футболу и продолжает сидеть пока на 2 креслах --угробил Александрию -угробит опять и молодёжку--гоните его во 2 лигу пусть доказывает свой атакующий футбол
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