Когда все хотят обойти Ротаня. Металлист 1925 - Кривбасс 0:2. Видео голов и обзор матча

В 29-м туре УПЛ "Кривбассу", для того, чтобы сохранить шансы на возможные еврокубки, нужно было обязательно обыгрывать "Металлист 1925".

И криворожцы добились своего, хоть для этого и пришлось попотеть.

О том, как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.

"Металлист 1925" - "Кривбасс" 0:2

Голы: Задерака 46, Кораблин 90+4