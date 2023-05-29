Когда все хотят обойти Ротаня. Металлист 1925 - Кривбасс 0:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fckryvbas.com
В 29-м туре УПЛ "Кривбассу", для того, чтобы сохранить шансы на возможные еврокубки, нужно было обязательно обыгрывать "Металлист 1925".
И криворожцы добились своего, хоть для этого и пришлось попотеть.
О том, как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Задерака 46, Кораблин 90+4
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
29.05.2023 в 20:00
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