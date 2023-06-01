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Как Россия контролирует футбол? Настоящие владельцы российских клубов – ВИДЕО

Видео
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"Спорт вне политики" - любимый слоган России

Как Россия контролирует футбол? Настоящие владельцы российских клубов – ВИДЕО

Новина українською

"Спорт вне политики" любимый месседж России, которая не хочет, чтобы ее политическое влияние было заметно.

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В этом мини-расследовании разберемся, кто же на самом деле владеет российскими футбольными клубами высшего дивизиона. После просмотра обязательно помойте глаза.

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В статье: война с россией
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