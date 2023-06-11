Воронин, Шева, Ребров. Шедевры футбольной рекламы в Украине. Видео
Это было легендарно
Реклама с футболистами нашего детства – это шедевры. И я предлагаю вам вспомнить самые лучшие образцы украинской футбольной рекламы нашего детства. Воронин и Кока-Кола, Шевченко и Пепси, Рогань, Оболонь и тд, Ребров и Шовковский на карточках пополнения Киевстар... Все вспомнили?
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