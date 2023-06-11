  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Воронин, Шева, Ребров. Шедевры футбольной рекламы в Украине. Видео
В тренде

Воронин, Шева, Ребров. Шедевры футбольной рекламы в Украине. Видео

Видео
(1 голосов)

Это было легендарно

Воронин, Шева, Ребров. Шедевры футбольной рекламы в Украине. Видео

UA-Футбол
Новина українською

Реклама с футболистами нашего детства – это шедевры. И я предлагаю вам вспомнить самые лучшие образцы украинской футбольной рекламы нашего детства. Воронин и Кока-Кола, Шевченко и Пепси, Рогань, Оболонь и тд, Ребров и Шовковский на карточках пополнения Киевстар... Все вспомнили?

По теме
yellow-arrow
Сколько насыпали Довбику, Мальдера - лучшая замена Йовичевичу, Гвардиола больше не лузер
yellow-arrow
Украина - Казахстан: смотреть онлайн бесплатно финал ЧМ по сокке
yellow-arrow
Хорватия - Украина: смотреть онлайн бесплатно полуфинал ЧМ по сокке
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде