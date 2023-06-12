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Удачный дебют Реброва. Германия - Украина 3:3. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Удачный дебют Реброва. Германия - Украина 3:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины сыграла свой первый матч под руководством нового главного тренера Сергея Реброва – выездной товарищеский поединок против Германии.

Немцы начали очень мощно – сначала гол чуть не привез Мудрик, а затем уже Вольф на 6-й минуте разобрался в нашей штрафной, и пусть не без рикошета, но распечатал Трубина.

Ближе к середине тайма игра несколько цспокоилась и нашей команде удалась быстрая контра с голом Цыганкова, котоырй после просмотра ВАР на предмет офсайда, все-таки был засчитан.

А еще через 5 минут еще одна фланговая атака гостей завершилась ударом Мудрика и шальным рикошетом от Рюдигера, который првратился в автогол.

Второй тайм начался с привоза немцев и своего второго гола от Цыганкова, однако в коноцвке при ошибках Матвиенко немцы все-таи забили два гола и сравняли счет.

3:3, хотьи товарищеский, но приятный дебют Реброва.

Германия – Украина 3:3

Голы: Вольф (6), Хаверц (83), Киммиз (90+1, пен.) - Цыганков (19, 56), Рюдигер (24)

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В статье: Украина Германия
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