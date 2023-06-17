Хорошо, что хорошо заканчивается. Северная Македония – Украина 2:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото Павла Кубанова - УАФ
Сборная Украины под руководством Сергея Реброва сыграла выездной матч отбора Евро-2024 против Северной Македонии.
В первом тайме сборная Украина совершенно ничего не показала. Хозяева также не запомнились, но как-то так забили два гола.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Сначала Матвиенко сыграл рукой после подачи с углового, и пенальти реализовал Барди, а затем Эльмас положил шикарный обводящий удар метров с 25-ти, котоырй Трубин не вытянул. 2:0 к перерыву.
Впрочем, после перерыва сборная Украины пришла в себя и смогла не только отыграться, но и вырвать победу. Голы Забарного, Конопли и Цыганкова и два ассиста Мудрика перевернули матч и принесли три очка команде Реброва.
Голы: Барди (31, пен.), Эльмас (39) - Забарный (62), Конопля (68), Цыганков (83)
Удаление: Муслиу (73, вторая желтая)
Обзор матча:
Гол Барди:
Гол Эльмаса:
Гол Забарного:
Гол Конопли:
Гол Цыганкова:
Популярное сейчас
- Северная Македония – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на чемпионат Европы
- Путин: Если мы уничтожили под Киевом 5 комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание в Киеве
- Зеленский заявил западным СМИ, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС
- Германия – Украина. Реакция на первый матч Реброва. Цыганков – главный игрок сборной. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
Новости по теме
- 10:00 Зарубежные Северная Македония круто прогрессирует в футболе. Ее секрет в разнообразии, но отношения с албанцами до сих пор непростые
- 00:32 Украинские Капитан Северной Македонии: Украина — неудобная для нас команда
- 23:41 Прогнозы на футбол Мальта - Англия. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро-2024 на 16.06.2024