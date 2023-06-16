Северная Македония – Украина 2:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва сыграла выездной матч отбора Евро-2024 против Северной Македонии.

В первом тайме сборная Украина совершенно ничего не показала. Хозяева также не запомнились, но как-то так забили два гола.

Сначала Матвиенко сыграл рукой после подачи с углового, и пенальти реализовал Барди, а затем Эльмас положил шикарный обводящий удар метров с 25-ти, котоырй Трубин не вытянул. 2:0 к перерыву.

Впрочем, после перерыва сборная Украины пришла в себя и смогла не только отыграться, но и вырвать победу. Голы Забарного, Конопли и Цыганкова и два ассиста Мудрика перевернули матч и принесли три очка команде Реброва.

Северная Македония – Украина 2:3

Голы: Барди (31, пен.), Эльмас (39) - Забарный (62), Конопля (68), Цыганков (83)

Удаление: Муслиу (73, вторая желтая)

Обзор матча:

Гол Барди:

Гол Эльмаса:

Гол Забарного:

Гол Конопли:

Гол Цыганкова: