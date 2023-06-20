Мы не заслужили победу. Итоги 10 дней Реброва в сборной. ВИДЕО

Результат останется, но что делать с теми проблемами, что остались в сборной? В этом видео обсудим последний матч групповой стадии квалификации на Евро-2024 Украина - Мальта (1:0), и коротко подведем итоги первых 10 дней Сергея Реброва в национальной сборной Украины.

00:00 Нам все же повезло против мальтийцев

00:27 Сборной не хватило сил на Мальту

01:46 Первые эксперименты Реброва

03:04 С энтузиазмом, но без четкого мнения

05:46 Цыганков – единственный топ в атаке

07:22 Малиновский скрылся в этой сборной

09:01 Матвиенко провалил 3 матча подряд

10:27 Неочевидная проблема – где нападающие?

12:50 Главные итоги первого сбора Сергея Реброва

16:13 Результат и без нормальной игры / Группа C

Спасибо, что смотришь!