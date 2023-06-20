  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Мы не заслужили победу. Итоги 10 дней Реброва в сборной. ВИДЕО
В тренде

Мы не заслужили победу. Итоги 10 дней Реброва в сборной. ВИДЕО

Видео
(1 голосов)

Есть мнение

Мы не заслужили победу. Итоги 10 дней Реброва в сборной. ВИДЕО

UA-Футбол
Новина українською

Результат останется, но что делать с теми проблемами, что остались в сборной? В этом видео обсудим последний матч групповой стадии квалификации на Евро-2024 Украина - Мальта (1:0), и коротко подведем итоги первых 10 дней Сергея Реброва в национальной сборной Украины.

00:00 Нам все же повезло против мальтийцев
00:27 Сборной не хватило сил на Мальту
01:46 Первые эксперименты Реброва
03:04 С энтузиазмом, но без четкого мнения
05:46 Цыганков – единственный топ в атаке
07:22 Малиновский скрылся в этой сборной
09:01 Матвиенко провалил 3 матча подряд
10:27 Неочевидная проблема – где нападающие?
12:50 Главные итоги первого сбора Сергея Реброва
16:13 Результат и без нормальной игры / Группа C

Спасибо, что смотришь!

По теме
yellow-arrow
Еле-еле. Украина - Мальта 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Жадан выпустил совместный трек с Gogol Bordello. Его снимали на ОСК Металлист. ВІДЕО
yellow-arrow
План Реброва провалился, Украина - суперталантливая, Павелко в СИЗО
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде