Мы не заслужили победу. Итоги 10 дней Реброва в сборной. ВИДЕО
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Результат останется, но что делать с теми проблемами, что остались в сборной? В этом видео обсудим последний матч групповой стадии квалификации на Евро-2024 Украина - Мальта (1:0), и коротко подведем итоги первых 10 дней Сергея Реброва в национальной сборной Украины.
00:00 Нам все же повезло против мальтийцев
00:27 Сборной не хватило сил на Мальту
01:46 Первые эксперименты Реброва
03:04 С энтузиазмом, но без четкого мнения
05:46 Цыганков – единственный топ в атаке
07:22 Малиновский скрылся в этой сборной
09:01 Матвиенко провалил 3 матча подряд
10:27 Неочевидная проблема – где нападающие?
12:50 Главные итоги первого сбора Сергея Реброва
16:13 Результат и без нормальной игры / Группа C
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