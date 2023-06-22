История лучшего футбольного мультфильма. Как казаки в футбол играли. ВИДЕО

"Как казаки..." – культовый мультсериал нашего детства. Футбольная серия – одна из самых интересных, по моему мнению, поэтому говорим о ней. Как создавался, почему это "пророческий" мульт и как из казаков хотели сделать коммунистов

00:00 Предыстория

01:26 Сюжет

04:06 Кубок "Динамо" и национализм

05:25 В чем феномен "казаков"