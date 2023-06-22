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История лучшего футбольного мультфильма. Как казаки в футбол играли. ВИДЕО

Видео
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История лучшего футбольного мультфильма. Как казаки в футбол играли. ВИДЕО

UA-Футбол
Новина українською

"Как казаки..." – культовый мультсериал нашего детства. Футбольная серия – одна из самых интересных, по моему мнению, поэтому говорим о ней. Как создавался, почему это "пророческий" мульт и как из казаков хотели сделать коммунистов

00:00 Предыстория
01:26 Сюжет
04:06 Кубок "Динамо" и национализм
05:25 В чем феномен "казаков"

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