История лучшего футбольного мультфильма. Как казаки в футбол играли. ВИДЕО
Смотрели?
"Как казаки..." – культовый мультсериал нашего детства. Футбольная серия – одна из самых интересных, по моему мнению, поэтому говорим о ней. Как создавался, почему это "пророческий" мульт и как из казаков хотели сделать коммунистов
00:00 Предыстория
01:26 Сюжет
04:06 Кубок "Динамо" и национализм
05:25 В чем феномен "казаков"
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