Санта, Пиво, Аллилуйя, клоны Реала, Бандиты. Самые странные названия футбольных клубов. ВИДЕО
Какое название вам больше всего запомнилось?
От "бандитов" до "Санта-Клауса" и "кофе". Какие самые удивительные и смешные названия футбольных клубов в мире? Собрали самые лучшие образцы футбольного нейминга в видео.
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