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Санта, Пиво, Аллилуйя, клоны Реала, Бандиты. Самые странные названия футбольных клубов. ВИДЕО

Видео
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Санта, Пиво, Аллилуйя, клоны Реала, Бандиты. Самые странные названия футбольных клубов. ВИДЕО

UA-Футбол
Новина українською

От "бандитов" до "Санта-Клауса" и "кофе". Какие самые удивительные и смешные названия футбольных клубов в мире? Собрали самые лучшие образцы футбольного нейминга в видео.

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