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Закончили на втором месте. Украина U-21 - Испания U-21 2:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Закончили на втором месте. Украина U-21 - Испания U-21 2:2. Видео голов и обзор матча

Оксана Васильєва, UA-Футбол

Новина українською

Молодежная сборная Украины завершила выступления на групповом турнире Евро. Соперниками украинцев стали испанцы.

В очном противостоянии команды разыгрывали первое место. Чтобы финишировать первыми, нашим нужно было побеждать, а испанцев устраивала даже ничья, которую они и обеспечили.

Игра была интересной и закончилась вничью 2:2. Как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Испания U-21 - Украина U-21 2:2

Голы: Желизко (49, автогол), Руис (90) - Вьюнник (43), Судаков (80, пен)

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В статье: Украина U-21 Испания U-21
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