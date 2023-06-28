Закончили на втором месте. Украина U-21 - Испания U-21 2:2. Видео голов и обзор матча

Молодежная сборная Украины завершила выступления на групповом турнире Евро. Соперниками украинцев стали испанцы.

В очном противостоянии команды разыгрывали первое место. Чтобы финишировать первыми, нашим нужно было побеждать, а испанцев устраивала даже ничья, которую они и обеспечили.

Игра была интересной и закончилась вничью 2:2. Как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Испания U-21 - Украина U-21 2:2

Голы: Желизко (49, автогол), Руис (90) - Вьюнник (43), Судаков (80, пен)