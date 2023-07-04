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Футбольный "фронт": пиар и манипуляции войной в украинском футболе. ВИДЕО

Видео
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Футбольный "фронт": пиар и манипуляции войной в украинском футболе. ВИДЕО

UA-Футбол
Новина українською

Можно и нужно говорить о войне, ведь это важно, но наши футбольные люди иногда с этим перегибают. В этом видео мы разберемся, как украинский футбол манипулирует, спекулирует, пиарится, некстати вспоминает и каким-либо другим образом использует тему войны в собственных интересах.

00:00 Что не так?
00:37 Верес и "флешмоб" для ВСУ.
01:55 Суркис и единый телепул.
03:54 Футбольный (не) фронт.
05:08 Вернидуб: "Война идет, б@%$ь. А ты издеваешься еще над людьми."
06:34 Йовичевич: "Бьемся, как ВСУ!"
07:40 Павелко и "футбольная команда ВСУ".
08:32 Как Павелко и УАФ манипулируют войной во время суда.
12:11 Финальное слово всему "футбольному фронту".

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