Футбольный "фронт": пиар и манипуляции войной в украинском футболе. ВИДЕО

Можно и нужно говорить о войне, ведь это важно, но наши футбольные люди иногда с этим перегибают. В этом видео мы разберемся, как украинский футбол манипулирует, спекулирует, пиарится, некстати вспоминает и каким-либо другим образом использует тему войны в собственных интересах.

00:00 Что не так?

00:37 Верес и "флешмоб" для ВСУ.

01:55 Суркис и единый телепул.

03:54 Футбольный (не) фронт.

05:08 Вернидуб: "Война идет, б@%$ь. А ты издеваешься еще над людьми."

06:34 Йовичевич: "Бьемся, как ВСУ!"

07:40 Павелко и "футбольная команда ВСУ".

08:32 Как Павелко и УАФ манипулируют войной во время суда.

12:11 Финальное слово всему "футбольному фронту".