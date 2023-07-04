Футбольный "фронт": пиар и манипуляции войной в украинском футболе. ВИДЕО
Важная тема
Можно и нужно говорить о войне, ведь это важно, но наши футбольные люди иногда с этим перегибают. В этом видео мы разберемся, как украинский футбол манипулирует, спекулирует, пиарится, некстати вспоминает и каким-либо другим образом использует тему войны в собственных интересах.
00:00 Что не так?
00:37 Верес и "флешмоб" для ВСУ.
01:55 Суркис и единый телепул.
03:54 Футбольный (не) фронт.
05:08 Вернидуб: "Война идет, б@%$ь. А ты издеваешься еще над людьми."
06:34 Йовичевич: "Бьемся, как ВСУ!"
07:40 Павелко и "футбольная команда ВСУ".
08:32 Как Павелко и УАФ манипулируют войной во время суда.
12:11 Финальное слово всему "футбольному фронту".
Популярное сейчас
- Главная звезда Ман Сити по выпивке построил бар в своем особняке за 8 миллионов долларов. ФОТО
- Официально: Ротань покинет молодежку после Евро-2023 и будет тренировать сборную на Олимпиаде-2024
- На России заявили об атаке БПЛА, взрывы прогремели в Москве и Подмосковье
- Как Украина отвозила Францию, полуфинал Евро и историческая Олимпиада
- Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО
- Роман Григорчук получил новый статус