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Футбольные вопросы о Динамо: бомбардиры, рекорды и факты. Видео квиз

Видео
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Сколько у вас правильных ответов?

Футбольные вопросы о Динамо: бомбардиры, рекорды и факты. Видео квиз

Новина українською

Пока сезон на паузе можно немного размяться футбольной викториной. Попытайтесь дать ответ на все вопросы о "Динамо" в новом выпуске футбольного квиза.

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