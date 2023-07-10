Футбольные вопросы о Динамо: бомбардиры, рекорды и факты. Видео квиз
Сколько у вас правильных ответов?
Пока сезон на паузе можно немного размяться футбольной викториной. Попытайтесь дать ответ на все вопросы о "Динамо" в новом выпуске футбольного квиза.
Спасибо, что смотришь!
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