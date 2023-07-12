Спаслись на последней минуте. Динамо - Янг Бойз 3:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
В среду, 12 июля, киевское "Динамо" на сборах в Австрии сыграло спарринг с чемпионом Швейцарии "Янг Бойз".
Поединок выдался веселым и голевым и закончился вничью 3:3.
О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре
Голы: Дубинчак 9, Бенито 23, Лустенбергер (автогол) 90 - Элиа 19, Нсамме 37 (пен.), Лакомы 65
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