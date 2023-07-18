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Ван Леувен все еще без побед. Аякс - Шахтер 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео
(2 голосов)

Видеообзор матча

Ван Леувен все еще без побед. Аякс - Шахтер 3:0. Видео голов и обзор матча

shakhtar.com

Новина українською

Во вторник, 18 июля, "Шахтер" под руководством нового главного тренера Патрика ван Леувена провел свой третий спарринг на летних сборах в Нидерландах. Соперником "горняков" был "Аякс".

"Горняки" снова проиграли и в этом матче фактически без шансов. "Аякс" забил три гола в первом тайме, на что "Шахтер" ничем ответить не смог.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Аякс" - "Шахтер" 3:0

Голы: Кудус (19, пен, 34), Бергвейн (32)

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В статье: Аякс (Амстердам) Шахтер (Донецк)
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