Ван Леувен все еще без побед. Аякс - Шахтер 3:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
shakhtar.com
Во вторник, 18 июля, "Шахтер" под руководством нового главного тренера Патрика ван Леувена провел свой третий спарринг на летних сборах в Нидерландах. Соперником "горняков" был "Аякс".
"Горняки" снова проиграли и в этом матче фактически без шансов. "Аякс" забил три гола в первом тайме, на что "Шахтер" ничем ответить не смог.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Кудус (19, пен, 34), Бергвейн (32)
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