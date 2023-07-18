Ван Леувен все еще без побед. Аякс - Шахтер 3:0. Видео голов и обзор матча

Во вторник, 18 июля, "Шахтер" под руководством нового главного тренера Патрика ван Леувена провел свой третий спарринг на летних сборах в Нидерландах. Соперником "горняков" был "Аякс".

"Горняки" снова проиграли и в этом матче фактически без шансов. "Аякс" забил три гола в первом тайме, на что "Шахтер" ничем ответить не смог.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Аякс" - "Шахтер" 3:0

Голы: Кудус (19, пен, 34), Бергвейн (32)