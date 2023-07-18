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Ошибка Волынца и автогол Горбунова. Днепр-1 – Кривбасс 2:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Ошибка Волынца и автогол Горбунова. Днепр-1 – Кривбасс 2:2. Видео голов и обзор матча

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" в своем последнем летнем спарринге сыграл с "Кривбассом".

Игра получилась результативной, не в последнюю очередь из-за ошибок команд, и закончилась вничью 2:2.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Днепр-1" – "Кривбасс" 2:2

Голы: Максим Третьяков, 19 (1:0). Артём Довбик, 30 (2:0). Роман Дебелко, 41 (2:1). Сергей Горбунов, в свои ворота, 90 (2:2)

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) СК Днепр-1
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