Ошибка Волынца и автогол Горбунова. Днепр-1 – Кривбасс 2:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" в своем последнем летнем спарринге сыграл с "Кривбассом".
Игра получилась результативной, не в последнюю очередь из-за ошибок команд, и закончилась вничью 2:2.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Максим Третьяков, 19 (1:0). Артём Довбик, 30 (2:0). Роман Дебелко, 41 (2:1). Сергей Горбунов, в свои ворота, 90 (2:2)
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