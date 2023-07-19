Динамо - Аль-Хиляль. Смотреть онлайн, live, прямую видеотрансляцию матча
Прямая видеотрансляция матча
fcdynamo.com
Сегодня, 19 июля, "
Соперником киевлян будет бронзовый призер чемпионата Саудовской Аравии – "Аль-Хиляль".
Матч начнется в 19:00, видеотрансляция будет доступна на нашем сайте.
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