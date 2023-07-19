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Динамо - Аль-Хиляль. Смотреть онлайн, live, прямую видеотрансляцию матча

Видео
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Прямая видеотрансляция матча

Динамо - Аль-Хиляль. Смотреть онлайн, live, прямую видеотрансляцию матча

fcdynamo.com

Новина українською

Сегодня, 19 июля, "Динамо" сыграет свой шестой спарринг на летнем сборе в Австрии

Соперником киевлян будет бронзовый призер чемпионата Саудовской Аравии – "Аль-Хиляль".

Матч начнется в 19:00, видеотрансляция будет доступна на нашем сайте.

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В статье: Динамо (Киев) Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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