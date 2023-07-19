Буяльский быстро зарешал. Динамо – Аль-Хиляль 1:0. видео гола и обзор матча

В среду, 19 июля, "Динамо" провело свой шестой спарринг на летних сборах в Австрии. Соперником киевлян был бронзовый призер чемпионата Саудовской Аравии – "Аль-Хиляль".

Киевляне добыли минимальную победу благодаря быстрому голу Бяльского. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Динамо" – "Аль-Хиляль" 1:0

Гол: Буяльский (5)