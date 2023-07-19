Буяльский быстро зарешал. Динамо – Аль-Хиляль 1:0. видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
В среду, 19 июля, "Динамо" провело свой шестой спарринг на летних сборах в Австрии. Соперником киевлян был бронзовый призер чемпионата Саудовской Аравии – "Аль-Хиляль".
Киевляне добыли минимальную победу благодаря быстрому голу Бяльского. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Буяльский (5)
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