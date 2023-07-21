  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Футбольные вопросы про Шахтер ⚒ Срна, рекорд Луческу и бразильцы / ИБЭ №3
В тренде

Футбольные вопросы про Шахтер ⚒ Срна, рекорд Луческу и бразильцы / ИБЭ №3

Видео
Обновлено
(1 голосов)

Игры болельщика эрудированного

Футбольные вопросы про Шахтер ⚒ Срна, рекорд Луческу и бразильцы / ИБЭ №3

Новина українською

Новый выпуск футбольной викторины. Уровень: ХАРД.

Попытайтесь ответить на вопрос о донецком "Шахтере".

По теме
yellow-arrow
ПФЛ и Select представили официальный мяч на новый сезон. ВИДЕО
yellow-arrow
Жеребьевка первых раундов Кубка Украины: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Буяльский быстро зарешал. Динамо – Аль-Хиляль 1:0. видео гола и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде