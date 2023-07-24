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УПЛ на MEGOGO? Первый гол Мудрика Зинченко просит самолеты в США. Главные новости недели. ВИДЕО

Видео
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Все, что вы могли пропустить

УПЛ на MEGOGO? Первый гол Мудрика Зинченко просит самолеты в США. Главные новости недели. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Что-то пропустили из новостей на этой неделе? Сейчас все поправим. Что нужно знать о телепуле? Какой номер будет у Ярмоленко и почему это очень символично? Как Зинченко показывает пример для всех украинских футболистов, уехавших из Украины? Мудрик забил свой первый гол за Челси! Новости, которые вы могли пропустить.

00:00 Всем привет! Это новости украинского футбола
00:22 Вернет ли Ярмоленко легендарность 7-му номеру?
01:51 Зинченко в США просит F-16 для ВСУ / Правильный пример
04:47 Что не так с MEGOGO и Рухом? / Последние новости УПЛ-ТВ
13:42 Радуемся за Мудрика, но осторожно

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