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От Воробья до Мудрика. УЕФА представил десятку лучших голов Шахтера в Лиге чемпионов

Видео
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WHAT A GOALS!

От Воробья до Мудрика. УЕФА представил десятку лучших голов Шахтера в Лиге чемпионов

shakhtar.com

Новина українською

Стартует новый еврокубковый сезон, и для украинских команд также. С новыми силами и новыми надеждами.

Ну а УЕФА, видимо, чтобы поддержать украинские клубы, представил лучшие 10 голов "Шахтера" в Лиге чемпионов по версии организации.

Есть среди них и олдскульные голы Воробья еще со стадиона "Шахтер", есть и совсем свежий гол Мудрика в ворота "Селтика".

Одним словом - посмотреть и понаслаждаться есть чем.

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В статье: УЕФА Шахтер (Донецк)
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