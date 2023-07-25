От Воробья до Мудрика. УЕФА представил десятку лучших голов Шахтера в Лиге чемпионов

Стартует новый еврокубковый сезон, и для украинских команд также. С новыми силами и новыми надеждами.

Ну а УЕФА, видимо, чтобы поддержать украинские клубы, представил лучшие 10 голов " Шахтера " в Лиге чемпионов по версии организации.

Есть среди них и олдскульные голы Воробья еще со стадиона "Шахтер", есть и совсем свежий гол Мудрика в ворота "Селтика".

Одним словом - посмотреть и понаслаждаться есть чем.