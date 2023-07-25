От Воробья до Мудрика. УЕФА представил десятку лучших голов Шахтера в Лиге чемпионов
WHAT A GOALS!
shakhtar.com
Стартует новый еврокубковый сезон, и для украинских команд также. С новыми силами и новыми надеждами.
Ну а УЕФА, видимо, чтобы поддержать украинские клубы, представил лучшие 10 голов "
Есть среди них и олдскульные голы Воробья еще со стадиона "Шахтер", есть и совсем свежий гол Мудрика в ворота "Селтика".
Одним словом - посмотреть и понаслаждаться есть чем.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Тренер Реала жестко накричал на Лунина – ВИДЕО реакции украинца
- От самого дорогого трансфера Шахтера до посредственности в Панатинаикосе: кем стал Бернард
- СБУ объявила о подозрении в госизмене Мураеву
- УПЛ ТВ - миф? Космический трансфер Шахтера, муниципальный клуб - это зло и схемы. ВИДЕО
- Жена Степаненко: Когда Месси перешел в Майами, все звонили, просили через Кривцова футболки
- Не сдержала эмоций. Горячая звезда OnlyFans после первой победы в боксе прямо на ринге оголила грудь
Новости по теме
- 10:36 Украинские Один из лучших голкиперов в истории Динамо. Сегодня Виктору Чанову могло исполниться 64 года
- 12:45 Украинские Сегодня отмечает День рождения экс-форвард Днепра, Шахтера и сборной Украины Евгений Селезнев
- 13:14 Зарубежные Бывший лидер Шахтера и Челси откинул предложения из Саудовской Аравии – известно, где он продолжит карьеру
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн