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Днепр-1 – Панатинаикос 1:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Видео
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Днепр-1 – Панатинаикос 1:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" в Словакии проводит свой первый, условно домашний матч квалификации Лиги чемпионов с греческим "Панатинаикосом".

Начали днепряне не очень хорошо – пропустили уже на 10-й минуте от Шпорара, который после прострела протолкнул в сетку.

После перерыва днепряне пытались активизироваться, но пропустили в концовке два гола. Гол Танчика на 90-й минуте подсластил пилюлю.

"Днепр-1" – "Панатинаикос" 1:3

Голы: Танчик (90) - Шпорар (10), Джуричич (74), Йоннидис (84, пен.)

Гол Шпорара:

Гол Джуричича:

Гол Йоннидиса:

Гол Танчика:

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В статье: Панатинаикос (Афины) СК Днепр-1
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Комментарии (5)
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жека-киев (биг виладж)
25.07.2023 в 23:26
Кучер не тренер, ясно було ше рік тому.Як його з Красніковим попруть, зявиться надія, але не раніше. Можливо попадеться шось рівня Вадуца, і кудись пройдуть, там можливо пощастить з компанією. Будуть перемоги у Руха чи Миная, буде місце в ЕК на слідуючий сезон. Але це шлях в нікуди. Панатінаікоса хватило на тайм, далі їх заробітчани здохли. Середненький Марсель їх винесе вперед ногами. Як з такими грати, показав Жальніріс. Але треба тренер, і треба менеджмент а не рішало Красніков.
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alex.belogubko (одесса)
25.07.2023 в 23:24
их потолок дворовой УПЛ --там все так играют команды однодневки
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.07.2023 в 22:58
Позорисько..
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+1
0
vlotko (Броди)
25.07.2023 в 22:40
Кучер фізрук - тренер а ля Шевчук. Де ж хвальоний збірник Сваток, а замінили як проф непридатного на цю гру?
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+1
0
SeventyFour (Phoenix)
25.07.2023 в 22:50
100%. Если вышли в ЛЧ, покупайте не шлак а нормальных игроков. А иначе зачем вообще тогда туда лезть? Чтобы что? Если от никаких греков 0:3 получить, то я представляю чтобы было от Баварии. Не позорьтесь. ЛК ваш потолок
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+2
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