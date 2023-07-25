Почти без шансов. Днепр-1 – Панатинаикос 1:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" в Словакии провел свой первый, условно домашний матч квалификации Лиги чемпионов с греческим "Панатинаикосом".
Начали днепряне не очень хорошо – пропустили уже на 10-й минуте от Шпорара, который после прострела протолкнул в сетку.
После перерыва днепряне пытались активизироваться, но пропустили в концовке два гола. Гол Танчика на 90-й минуте подсластил пилюлю.
Голы: Танчик (90) - Шпорар (10), Джуричич (74), Йоннидис (84, пен.)
Обзор матча:
Гол Шпорара:
Гол Джуричича:
Гол Йоннидиса:
Гол Танчика:
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Комментарии (5)
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жека-киев (биг виладж)
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alex.belogubko (одесса)
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