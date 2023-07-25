Почти без шансов. Днепр-1 – Панатинаикос 1:3. Видео голов и обзор матча

"Днепр-1" в Словакии провел свой первый, условно домашний матч квалификации Лиги чемпионов с греческим "Панатинаикосом".

Начали днепряне не очень хорошо – пропустили уже на 10-й минуте от Шпорара, который после прострела протолкнул в сетку.

После перерыва днепряне пытались активизироваться, но пропустили в концовке два гола. Гол Танчика на 90-й минуте подсластил пилюлю.

"Днепр-1" – "Панатинаикос" 1:3

Голы: Танчик (90) - Шпорар (10), Джуричич (74), Йоннидис (84, пен.)

Обзор матча:

Гол Шпорара:

Гол Джуричича:

Гол Йоннидиса:

Гол Танчика: