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Топ-10 голов Динамо на летних сборах. ВИДЕО

Видео
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Насобирали на этих сборах киевляне немало

Топ-10 голов Динамо на летних сборах. ВИДЕО

Новина українською

Украинские клубы фактически завершили летние сборы и уже целенаправленно готовятся к матчам чемпионата.

"Динамо" уже вернулось из Австрии, где команда Луческу провела 8 спаррингов, в которых забила 44 гола.

Киевляне сделали нарезку лучших голов команды в летних сборах. Ну а выбрать луший гол можно в голосовании в соцсетях клуба.

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В статье: Динамо (Киев)
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