Топ-10 голов Динамо на летних сборах. ВИДЕО
Насобирали на этих сборах киевляне немало
Украинские клубы фактически завершили летние сборы и уже целенаправленно готовятся к матчам чемпионата.
"
Киевляне сделали нарезку лучших голов команды в летних сборах. Ну а выбрать луший гол можно в голосовании в соцсетях клуба.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- У УПЛ есть телепул, Днепр-1 не тянет уровень ЛЧ, Довбик провалил матч против Панатинаикоса. ВИДЕО
- ГБР сообщило о подозрении в госизмене экс-владельцу киевского Арсенала Вадиму Рабиновичу
- Сбитый вертолет и несколько десятков арты. Генштаб – о потерях россиян за 25 июля
- От Воробья до Мудрика. УЕФА представил десятку лучших голов Шахтера в Лиге чемпионов
- Почти 2,5 миллиона за пост. Роналду стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме
- Жена Степаненко: Когда Месси перешел в Майами, все звонили, просили через Кривцова футболки
Новости по теме
- 00:44 Украинские "Жду какую-то реакцию от россиян, а они просто посмотрели и все", - Ванат рассказал, как в аэропорту выбросил в урну россиские флажки
- 20:41 Украинские Официально: Андерлехт арендовал у Динамо Лонвейка
- 18:35 Украинские Ванат: В Динамо все пытаются говорить на украинском. У кого-то получается лучше, у кого-то – хуже
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн