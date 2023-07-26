Топ-10 голов Динамо на летних сборах. ВИДЕО

Украинские клубы фактически завершили летние сборы и уже целенаправленно готовятся к матчам чемпионата.

" Динамо " уже вернулось из Австрии, где команда Луческу провела 8 спаррингов, в которых забила 44 гола.

Киевляне сделали нарезку лучших голов команды в летних сборах. Ну а выбрать луший гол можно в голосовании в соцсетях клуба.