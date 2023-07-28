Дерзкий дебютант. Верес – Полесье 0:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
instagram.com/fcpolissya_fan
Дебютант УПЛ "Полесье" резво ворвался в новый сезон элитной украинской лиги.
В матче с "Вересом" житомирская команда открыла счет уже на 2-й минуте, а в концовке первого тайма оформила итоговый результат.
2:0, результат, который заставляет задуматься. И болельщикам и потенциальным соперникам.
Голы: Макуана 2, Будковский 38
Удаления: Балан 87 (две желтые) - Гитченко 57 (прямая красная)
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- УПЛ. Верес - Полесье 0:2. Ворвались
- "Ольга, я на вашей стороне", - Шевченко обратился к Харлан
- МОК автоматически допустил Харлан к Олимпиаде-2024
- Оболонь - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн