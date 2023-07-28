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Дерзкий дебютант. Верес – Полесье 0:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Дерзкий дебютант. Верес – Полесье 0:2. Видео голов и обзор матча

instagram.com/fcpolissya_fan

Новина українською

Дебютант УПЛ "Полесье" резво ворвался в новый сезон элитной украинской лиги.

В матче с "Вересом" житомирская команда открыла счет уже на 2-й минуте, а в концовке первого тайма оформила итоговый результат.

2:0, результат, который заставляет задуматься. И болельщикам и потенциальным соперникам.

"Верес" – "Полесье" 0:2

Голы: Макуана 2, Будковский 38

Удаления: Балан 87 (две желтые) - Гитченко 57 (прямая красная)

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В статье: Верес (Ровно) Полесье (Житомир)
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