Динамо - чемпион? Где смотреть УПЛ 23/24? Прогноз на сезон и главные летние изменения УПЛ. ВИДЕО
Ответы на вопросы сезона
Фото: ФК Динамо Київ
Что изменилось за лето в УПЛ? Что вы могли пропустить в футбольных новостях перед новым сезоном Украинской Премьер-лиги? Где смотреть матчи УПЛ сезона 2023/24 и почему фанату надо идти на МЕГОГО или другие ОТТ-платформы? Отвечаем на главные вопросы в видео.
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Источник:youtu.be
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Комментарии (1)
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vlotko (Броди)
29.07.2023 в 17:24
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