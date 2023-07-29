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Динамо - чемпион? Где смотреть УПЛ 23/24? Прогноз на сезон и главные летние изменения УПЛ. ВИДЕО

Видео
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(1 голосов)

Ответы на вопросы сезона

Динамо - чемпион? Где смотреть УПЛ 23/24? Прогноз на сезон и главные летние изменения УПЛ. ВИДЕО

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Что изменилось за лето в УПЛ? Что вы могли пропустить в футбольных новостях перед новым сезоном Украинской Премьер-лиги? Где смотреть матчи УПЛ сезона 2023/24 и почему фанату надо идти на МЕГОГО или другие ОТТ-платформы? Отвечаем на главные вопросы в видео.

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В статье: УПЛ
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Источник:
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Комментарии (1)
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vlotko (Броди)
29.07.2023 в 17:24
Для чого писати дурниці про чемпіонство, гра покаже як воно буде.
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