Панатинаикос - Днепр-1 2:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
scdnipro1.com.ua
Днепр-1 после домашнего поражения 1:3 сыграл в Греции ответный матч квалификации Лиги чемпионов против Панатинаикоса.
И начали днепряне за упокой – уже на 15-й минуте Волынец непонятно как сыграл на выходе, просто не дошел на выход, и Шпорар, которому достался мяч, открыл счет.
Впрочем, Довбик сохранил интригу и после сольного прохода дал в домик киперу греков – 1:1.
В первом тайме была еще тяжелая травма Волынца, которого заменил Кинарейкин.
После перерыва Днепр-1 добавил, имел моменты и даже забил, но Шпорар все-таки сравнял счет, похоронив надежды днепрян.
Панатинаикос – Днепр-1 2:2
Голы: Шпорар (15, 70) – Довбик (24), Сарапий (54)
Удаление: Танчик (75, грубая игра)
Гол Шпорара:
Гол Довбика:
Гол Сарапия:
Второй гол Шпорара:
Популярное сейчас
- ЛК. Шанс Ворсклы избавиться от проклятия, соперник для Динамо. Об ответных матчах второго квалификационного раунда
- В Воздушных силах рассказали, может ли российская ПВО сбивать дальнобойные ракеты Storm Shadow
- Черноморец покинул 13-й по счету футболист
- Рух – Заря: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
Новости по теме
- 00:19 Зарубежные Шелаев: В свете новостей о Жироне у Довбика может быть недостаточная мотивация на Панатинаикоса
- 22:33 Зарубежные Пихаленок: Чтобы пройти Панатинаикос нужно сотворить маленькое чудо и отдать все силы
- 20:44 Зарубежные Кучер: Мы должны показать всем, что мы украинцы, которые знают свою цель и идут к ней