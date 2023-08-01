Старались, но не смогли. Панатинаикос - Днепр-1 2:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
scdnipro1.com.ua
Днепр-1 после домашнего поражения 1:3 сыграл в Греции ответный матч квалификации Лиги чемпионов против Панатинаикоса.
И начали днепряне за упокой – уже на 15-й минуте Волынец непонятно как сыграл на выходе, просто не дошел на выход, и Шпорар, которому достался мяч, открыл счет.
Впрочем, Довбик сохранил интригу и после сольного прохода дал в домик киперу греков – 1:1.
В первом тайме была еще тяжелая травма Волынца, которого заменил Кинарейкин.
После перерыва Днепр-1 добавил, имел моменты и даже забил, но Шпорар все-таки сравнял счет, похоронив надежды днепрян.
Голы: Шпорар (15, 70) – Довбик (24), Сарапий (54)
Удаление: Танчик (75, грубая игра)
Обзор матча:
Гол Шпорара:
Гол Довбика:
Гол Сарапия:
Второй гол Шпорара:
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