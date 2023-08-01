Старались, но не смогли. Панатинаикос - Днепр-1 2:2. Видео голов и обзор матча

Днепр-1 после домашнего поражения 1:3 сыграл в Греции ответный матч квалификации Лиги чемпионов против Панатинаикоса.

И начали днепряне за упокой – уже на 15-й минуте Волынец непонятно как сыграл на выходе, просто не дошел на выход, и Шпорар, которому достался мяч, открыл счет.

Впрочем, Довбик сохранил интригу и после сольного прохода дал в домик киперу греков – 1:1.

В первом тайме была еще тяжелая травма Волынца, которого заменил Кинарейкин.

После перерыва Днепр-1 добавил, имел моменты и даже забил, но Шпорар все-таки сравнял счет, похоронив надежды днепрян.

Панатинаикос – Днепр-1 2:2

Голы: Шпорар (15, 70) – Довбик (24), Сарапий (54)

Удаление: Танчик (75, грубая игра)

Обзор матча:

Гол Шпорара:

Гол Довбика:

Гол Сарапия:

Второй гол Шпорара: