Нас ждет очередной большой скандал. Шахтер забил Вересу странный гол со штрафного - ВИДЕО
Судья Шандор гол засчитал
shakhtar.com
"Шахтер" в матче 2-го тура
Ровенчане весь первый тайм отбивались и сохраняли в свои ворота, но в концовке все-таки пропустили странный, непонятный, спорный гол со штрафного. Называйте, как хотите.
Уже в компенсированное время в ворота Паста был назначен штрафной, и пока ровенчане апеллировали и строили стенку, Матвиенко просто катнул мяч в ворота.
Арбитр Шандор вроде бы изначально показывал на свисток, но взятие ворот засчитал.
Теперь скандал нас всех с таким голом ждет отменный.
???? Матвієнко! ⚽️ Микола забиває в другому матчі поспіль! ????#Shakhtar #ВересШахтар pic.twitter.com/ZkQlZem0jA— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 2, 2023
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