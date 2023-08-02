Нас ждет очередной большой скандал. Шахтер забил Вересу странный гол со штрафного - ВИДЕО

"Шахтер" в матче 2-го тура УПЛ играет выездной матч против "Вереса".

Ровенчане весь первый тайм отбивались и сохраняли в свои ворота, но в концовке все-таки пропустили странный, непонятный, спорный гол со штрафного. Называйте, как хотите.

Уже в компенсированное время в ворота Паста был назначен штрафной, и пока ровенчане апеллировали и строили стенку, Матвиенко просто катнул мяч в ворота.

Арбитр Шандор вроде бы изначально показывал на свисток, но взятие ворот засчитал.

Теперь скандал нас всех с таким голом ждет отменный.