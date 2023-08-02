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Нас ждет очередной большой скандал. Шахтер забил Вересу странный гол со штрафного - ВИДЕО

Видео
Обновлено
(1 голосов)

Судья Шандор гол засчитал

Нас ждет очередной большой скандал. Шахтер забил Вересу странный гол со штрафного - ВИДЕО

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" в матче 2-го тура УПЛ играет выездной матч против "Вереса".

Ровенчане весь первый тайм отбивались и сохраняли в свои ворота, но в концовке все-таки пропустили странный, непонятный, спорный гол со штрафного. Называйте, как хотите.

Уже в компенсированное время в ворота Паста был назначен штрафной, и пока ровенчане апеллировали и строили стенку, Матвиенко просто катнул мяч в ворота.

Арбитр Шандор вроде бы изначально показывал на свисток, но взятие ворот засчитал.

Теперь скандал нас всех с таким голом ждет отменный.

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В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно)
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Комментарии (15)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.08.2023 в 19:37
там мотя мог спросить, а был ли штрафной или пеналь (сбивали игрока как раз на линии штрафной), а судья при ответе показал, мол, коля, узбагойся... в общем, ждём комментариев судейских начальников
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0
0
Zapp Brannigan (Київ)
02.08.2023 в 19:36
Тю, для кротів хіба вперше голи не по фейр плей? Згадайте гол Луіса Обізяно Нордшеланду...
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+1
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
02.08.2023 в 19:19
Можливо я помиляюсь, але жест "удар після свистка" має виглядати інакше: в одній руці свисток, а пальцем іншої руки він мав чітко на нього показати. Але от якого біса суддя закривав м'яч собою? Коротше кажучи, нічого не змінюється в рівні суддівства за цих італійських кураторів. Або судді невиправні продажні курви.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.08.2023 в 19:35
всё правильно: жест "удар после свистка" не был показан
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0
-1
vgolovan (полтава)
02.08.2023 в 18:57
для мене шахтар це ворог але ж ми не знаємо що сказав суддя - я думаю що він спитав чи по свистку будете бити а вони просто вдарили - по правилах штрафний пробивається без свистка і лише команда яка пробиває може попросити суддю пробивати по свистку
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+1
-2
SSFC (Белозерье)
02.08.2023 в 19:00
Що?
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+1
-1
vgolovan (полтава)
02.08.2023 в 19:18
що значить що
+1
-1
филанкрот (donetsk)
02.08.2023 в 18:55
не програв.Але все одно смішно
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0
0
филанкрот (donetsk)
02.08.2023 в 18:42
Ото сміху буде,якщо Шахтар програє.Я філанкрот,але я за справедливість
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0
0
SSFC (Белозерье)
02.08.2023 в 18:36
Він все зробив.... закрив м'яч собою, підняв руку зі свистком, і легенько відійшов подивитись на цей гол. Каструвати!
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+4
-1
avatar
Доктор Хаймарс
02.08.2023 в 18:29
Наверное он сказал, шо можно бить без свистка, и показал свисток.
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+1
-1
K-Spirit (Киев)
02.08.2023 в 19:25
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0
0
филанкрот (donetsk)
02.08.2023 в 18:28
такий випадок був колись у єврокубку
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0
-1
avatar
Доктор Хаймарс
02.08.2023 в 18:23
Судья показал свисток, мол бить по свистку, и засчитал гол?
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+3
-1
K-Spirit (Киев)
02.08.2023 в 19:24
У судьи был свисток с дистанционной подачей воздуха. Поднял свисток в руке вверх и как дунул.
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0
0

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