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УПЛ, которую мы так ждали. Верес - Шахтер 1:1. Видео голов и обзор скандального матча

Видео
Обновлено
(1 голосов)

Видеообзор поединка

УПЛ, которую мы так ждали. Верес - Шахтер 1:1. Видео голов и обзор скандального матча

shakhtar.com

Новина українською

В вынесенном матче 2-го тура УПЛ "Верес" принимал "Шахтер".

Поединок получился не столь боевым, но скандальным и поэтому - интересным. Странный гол Матвиенко со штрафного, удаление Бондаренко, и итоговый счет 1:1.

Двумя словами – посмотреть было на что.

"Верес" - "Шахтер" 1:1

Голы: Шевченко 62 — Матвиенко 45

Удаление: Бондаренко, 45+3 (прямая красная)

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В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно)
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Комментарии (2)
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Nevermore (Донецк)
02.08.2023 в 20:56
и чем он скандальный?
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0
-3
SeventyFour (Phoenix)
02.08.2023 в 21:27
В очередной раз судья помогает шахтеру. Х с ним, что без свистка, но гол забит ударом в момент катящегося мяча
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+3
-1

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