УПЛ, которую мы так ждали. Верес - Шахтер 1:1. Видео голов и обзор скандального матча
Видеообзор поединка
shakhtar.com
В вынесенном матче 2-го тура УПЛ "Верес" принимал "Шахтер".
Поединок получился не столь боевым, но скандальным и поэтому - интересным. Странный гол Матвиенко со штрафного, удаление Бондаренко, и итоговый счет 1:1.
Двумя словами – посмотреть было на что.
Голы: Шевченко 62 — Матвиенко 45
Удаление: Бондаренко, 45+3 (прямая красная)
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