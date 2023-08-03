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Скандал Днепра-1 в Греции, Довбик почти в Жироне, ценник Лунина. Футбольные новости. ВИДЕО

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А также трансфер Кухаревича в Суонси

Скандал Днепра-1 в Греции, Довбик почти в Жироне, ценник Лунина. Футбольные новости. ВИДЕО

фото - Getty Images

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Днепр-1 вылетел из Лиги Чемпионов от Панатинаикоса со скандалом! Многие днепряне отравились перед игрой, а среди пострадавших были и футболисты. Что было вокруг матча Панатинаикос – Днепр-1, который может стать последним для Довбика перед трансфером в Жирону? Почему и за сколько Реал Мадрид готов продать Лунина? Кухаревич в Чемпионшипе – топовый трансфер? Собрали главное, что вы могли пропустить за несколько дней.

00:00 О чем мы говорим?
00:18 Днепр-1 отравили? Реакция клуба
02:42 Свежие новости по трансферу Довбика в Жирону
03:48 Сколько миллионов Реал хочет за Лунина?
05:06 Кухаревич базует в Суонси. Что его ждет?

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