Захватывающий матч, отрицательный результат. Дила - Ворскла 3:1. Видео голов и обзор матча

"Ворскла" сыграла свой ответный, выездной матч квалификации Лиги конференций против грузинской "Дилы". Первый поединок неделю назад завершился со счётом 2:1 в пользу полтавчан.

А вот ответный поединок выдался интересным и валидольным для обеих команд.

"Ворскла" проигрывала, отыгрывалась, сравнивала общий счет, но все-таки вылетела, пропустив в концовке.

3:1 и 4:3 в общем счете, "Дила" идет дальше.

Как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Дила" (Гори, Грузия) - "Ворскла" (Полтава, Украина) 3:1

Голы: Парулава 44, Ковталюк 71, Гейл 87 - Степанюк 74