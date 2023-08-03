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Захватывающий матч, отрицательный результат. Дила - Ворскла 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Захватывающий матч, отрицательный результат. Дила - Ворскла 3:1. Видео голов и обзор матча

фото из свободных источников

Новина українською

"Ворскла" сыграла свой ответный, выездной матч квалификации Лиги конференций против грузинской "Дилы". Первый поединок неделю назад завершился со счётом 2:1 в пользу полтавчан.

А вот ответный поединок выдался интересным и валидольным для обеих команд.

"Ворскла" проигрывала, отыгрывалась, сравнивала общий счет, но все-таки вылетела, пропустив в концовке.

3:1 и 4:3 в общем счете, "Дила" идет дальше.

Как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Дила" (Гори, Грузия) - "Ворскла" (Полтава, Украина) 3:1

Голы: Парулава 44, Ковталюк 71, Гейл 87 - Степанюк 74

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В статье: Ворскла (Полтава) Дила (Гори)
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