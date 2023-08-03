Захватывающий матч, отрицательный результат. Дила - Ворскла 3:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
фото из свободных источников
"Ворскла" сыграла свой ответный, выездной матч квалификации Лиги конференций против грузинской "Дилы". Первый поединок неделю назад завершился со счётом 2:1 в пользу полтавчан.
А вот ответный поединок выдался интересным и валидольным для обеих команд.
"Ворскла" проигрывала, отыгрывалась, сравнивала общий счет, но все-таки вылетела, пропустив в концовке.
3:1 и 4:3 в общем счете, "Дила" идет дальше.
Как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Парулава 44, Ковталюк 71, Гейл 87 - Степанюк 74
Огляд другого матчу кваліфікації Ліги конференцій між Ділою та Ворсклою. На жаль, полтавці програють цей матч 1:3 і за сумою двох ігор 3:4 залишають турнір— UA-Футбол (@ua_football) August 3, 2023
???? - FC Vorskla pic.twitter.com/NzfVwZVorh
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