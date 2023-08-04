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Киевское дерби вернулось! Оболонь - Динамо 2:4. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Киевское дерби вернулось! Оболонь - Динамо 2:4. Видео голов и обзор матча

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

Второй тур УПЛ открывался киевским дерби, в котором "Оболонь" принимала "Динамо".

Матч получился интересным, голевым, с несколькими спорными судейскими решениями. Одним словом – лдолжен был понравиться болельщикам.

Ну а все самое интересное из поединка собрано в нашем видеообзоре.

"Оболонь" - "Динамо" 2:4

Голы: Карась 51, Черненко 44 — Ванат 19, Ярмоленко 31, Буяльский 45+5, Ярмоленко 76

Удаление: Груша 69 (вторая желтая карточка)

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В статье: Динамо (Киев) Оболонь (Киев)
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