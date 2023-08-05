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Динамо выпал блэкджек. Пришествие Чигринского. Новые детали перехода Довбика. ВИДЕО

Видео
(1 голосов)

А также разбираем, куда может перейти Малиновский

Динамо выпал блэкджек. Пришествие Чигринского. Новые детали перехода Довбика. ВИДЕО

Фото: СК Дніпро-1

UA-Футбол
Новина українською

Почему Динамо следует критиковать после победы в Киевском дерби против Оболони? Зачем Чигринский вернулся в Шахтер? Малиновский не нужен Марселю! Кто главные претенденты на украинца? Ждем официальную презентацию Довбика как игрока Жироны! Главные новости в этом видео.

00:00 О чем мы говорим?
00:16 Оболонь 2:4 Динамо / Увидели 101-й гол Ярмоленко!
06:43 Неутешительные выводы для Динамо
07:48 Третье пришествие Чигринского в Шахтер
09:49 Куда может перейти Малиновский? Почему он не нужен Марселю?
11:41 Довбик подписывает контракт с Жироной!

Спасибо, что смотришь!

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Комментарии (1)
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Kondor (Веселе)
05.08.2023 в 17:41
Судейство было на уровне "ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ"!
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