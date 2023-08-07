"Яркий" арбитраж по Иванову при полной импотенции VAR", - Оболонь опубликовала видео спорных моментов матча с Динамо
Пивовары очень недовольны судейством
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
Киевская "Оболонь" на своем ютуб-канале опубликовала подборку спорных, по мнению "пивоваров", моментов с
Название видео от "Оболони" красноречивое - "Яркий" арбитраж по Иванову при полной импотенции VAR", а к каждому из эпизодов есть титры с объяснениями.
Напомним, что в ворота "Оболони" назначили 2 пенальти, а команда доигрывала матч в меньшинстве.
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Термит (Київ)
07.08.2023 в 18:36
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