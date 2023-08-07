"Яркий" арбитраж по Иванову при полной импотенции VAR", - Оболонь опубликовала видео спорных моментов матча с Динамо

Киевская "Оболонь" на своем ютуб-канале опубликовала подборку спорных, по мнению "пивоваров", моментов с матча 2-го тура с "Динамо" (2:4).

Название видео от "Оболони" красноречивое - "Яркий" арбитраж по Иванову при полной импотенции VAR", а к каждому из эпизодов есть титры с объяснениями.

Напомним, что в ворота "Оболони" назначили 2 пенальти, а команда доигрывала матч в меньшинстве.