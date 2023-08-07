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"Яркий" арбитраж по Иванову при полной импотенции VAR", - Оболонь опубликовала видео спорных моментов матча с Динамо

Видео
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Пивовары очень недовольны судейством

"Яркий" арбитраж по Иванову при полной импотенции VAR", - Оболонь опубликовала видео спорных моментов матча с Динамо

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

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Киевская "Оболонь" на своем ютуб-канале опубликовала подборку спорных, по мнению "пивоваров", моментов с матча 2-го тура с "Динамо" (2:4).

Название видео от "Оболони" красноречивое - "Яркий" арбитраж по Иванову при полной импотенции VAR", а к каждому из эпизодов есть титры с объяснениями.

Напомним, что в ворота "Оболони" назначили 2 пенальти, а команда доигрывала матч в меньшинстве.

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В статье: Динамо (Киев) Оболонь (Киев)
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Комментарии (1)
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Термит (Київ)
07.08.2023 в 18:36
Мені чомусь ніколи не подобалась Оболонь (мабуть тому, що пиво не дуже), але я згоден - перший гол Оболоні треба було зараховувати, останнього пенальті не було.
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