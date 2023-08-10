Славия - Днепр-1 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" сыграл свой первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против чешской "Славии", и снова пропустил быстрый гол.
Уже на 5-ой минуте днепряне не удержали на фланге Масопуста, который обыграл оппонента и прострелил в центр. Там из-под защитника пробил форвард Шранцль.
Ну а в концовке первого тайма, на 38-й минуте, после углового днепряне пропустили и второй – навес, продление на дальнюю, и Шранцль головой вколотил второй – 2:0.
"Славия" - "Днепр-1" 2:0
Гол: Шранцль (5, 38)
Гол Шранцля:
Второй гол Шранцля:
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Комментарии (1)
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AleksBond85 (Кривой Рог)
10.08.2023 в 21:47
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