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Славия - Днепр-1 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Видео
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Славия - Днепр-1 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" сыграл свой первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против чешской "Славии", и снова пропустил быстрый гол.

Уже на 5-ой минуте днепряне не удержали на фланге Масопуста, который обыграл оппонента и прострелил в центр. Там из-под защитника пробил форвард Шранцль.

Ну а в концовке первого тайма, на 38-й минуте, после углового днепряне пропустили и второй – навес, продление на дальнюю, и Шранцль головой вколотил второй – 2:0.

"Славия" - "Днепр-1" 2:0

Гол: Шранцль (5, 38)

Гол Шранцля:

Второй гол Шранцля:

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В статье: Славия (Прага) СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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AleksBond85 (Кривой Рог)
10.08.2023 в 21:47
Пердяне и полтавчане - вы позор нашего футбола
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