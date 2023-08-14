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Разные таймы и возвращение Чигринского. Шахтер — Александрия 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Разные таймы и возвращение Чигринского. Шахтер — Александрия 2:1. Видео голов и обзор матча

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

Программу 3-го тура УПЛ закрывал матч, в котором "Шахтер" принимал "Александрию".

Поединок не был простым для "горняков" - в первом тайме все шло по плану ван Леувена, а вот после перерыва гости перехватили инициативу и отыграли один гол.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Шахтер" — "Александрия" 2:1

Голы: Сикан 7, Траоре 31 — Скорко 60

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия
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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
14.08.2023 в 21:00
Ризнык - сейв тура, реабилитировался за косяк в прошлой игре.
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