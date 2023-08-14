Разные таймы и возвращение Чигринского. Шахтер — Александрия 2:1. Видео голов и обзор матча

Программу 3-го тура УПЛ закрывал матч, в котором "Шахтер" принимал "Александрию".

Поединок не был простым для "горняков" - в первом тайме все шло по плану ван Леувена, а вот после перерыва гости перехватили инициативу и отыграли один гол.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Шахтер" — "Александрия" 2:1

Голы: Сикан 7, Траоре 31 — Скорко 60